La noticia que nadie quería escuchar y que encendió todas las alarmas: Lewis Hamilton podría decir adiós a la Fórmula 1

El piloto británico podría ponerle punto final a una era histórica en la máxima categoría y en Ferrari crecen las dudas por su falta de adaptación al equipo italiano.

El futuro de Lewis Hamilton vuelve a estar en el centro de la escena y la Fórmula 1 empieza a prepararse para una noticia que podría cambiarlo todo. En las últimas horas, distintos informes desde Europa aseguran que el siete veces campeón del mundo estaría evaluando seriamente su retiro, con la temporada 2026 como posible cierre definitivo de su carrera. Incluso, algunos medios británicos sostienen que el anuncio podría realizarse durante el fin de semana del Gran Premio de Silverstone, un escenario emblemático para el piloto inglés.

La situación genera un fuerte impacto dentro de Ferrari, donde las expectativas por la llegada de Hamilton estaban puestas en devolver al equipo a la pelea grande por el campeonato. Sin embargo, la adaptación del británico no viene siendo sencilla y los resultados están lejos de lo esperado. Mientras Frédéric Vasseur intenta transmitir tranquilidad puertas afuera, en el paddock ya hablan de una relación interna mucho más tensa de lo que parece.

Durante la semana, Hamilton dejó frases que alimentaron todavía más los rumores sobre su desgaste dentro del equipo italiano. El británico cuestionó el funcionamiento del simulador de Ferrari y reconoció que muchas veces el trabajo realizado en Maranello no logra trasladarse correctamente a la pista. “En general no me gustan los simuladores, pero estuve trabajando constantemente. Uno se sube, se prepara para la pista, la recorre y ajusta el coche hasta cierto punto, y luego llega a la pista y esa configuración no funciona”, explicó el inglés.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y reflejan el momento incómodo que atraviesa el ex piloto de Mercedes-Benz. La diferencia de rendimiento respecto a Charles Leclerc empieza a ser una preocupación concreta dentro de Ferrari y, pese a los intentos del equipo por encontrar soluciones, Hamilton todavía no logra sentirse competitivo frente a las escuderías que dominan el campeonato.

A sus 41 años, el británico atraviesa una etapa distinta en su carrera y muchos analizan que la falta de motivación podría terminar acelerando una decisión histórica. Silverstone aparece como el escenario ideal para un posible anuncio, no sólo por tratarse de su carrera de local, sino también porque sería el lugar perfecto para despedirse ante miles de fanáticos que lo acompañaron durante más de una década en la Fórmula 1.

Mientras tanto, el paddock sigue expectante ante lo que podría ser el fin de una de las trayectorias más importantes en la historia del automovilismo. Si finalmente Lewis Hamilton decide retirarse después de 2026, la Fórmula 1 perderá a uno de los pilotos más influyentes de todos los tiempos, dueño de récords históricos y protagonista absoluto de una generación dorada que marcó una era dentro de la categoría.