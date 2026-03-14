Accidente en ruta 2: un auto terminó en la cuneta a la altura del Aeropuerto

Un auto terminó en la cuneta de la ruta 2 a la altura del Aeropuerto.

En las últimas horas se registró un accidente de tránsito en la Autovía 2 en el carril dirección Buenos Aires, a la altura del Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla.

Justo antes de la rotonda de acceso al Aeropuerto un auto gris quedó inmerso en la cuneta tras maniobrar para impedir un impacto mayor. Según trascendió, era una mujer quien conducía el vehículo y afortunadamente no resultó herida.

Arribaron al lugar rápidamente móviles de la policía y asistieron a la conductora, sin presentarse la necesidad de cortar la circulación del tránsito en la ruta.

Los detalles del siniestro aún son materia de investigación. Las autoridades evaluarán cómo se dieron los hechos y si existieron negligencias o transgresiones a las normas de tránsito.