Una conductora atropelló a una mujer en la avenida Independencia

Por motivos que son materia de investigación, la conductora de una camioneta Ford Ranger atropelló en la tarde de este jueves a una peatona en el barrio San José.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso 0223, el hecho se registró alrededor de las 19:30 en el cruce de la avenida Independencia y General Roca, cuando la automovilista que se trasladaba en dirección al norte embistió a una mujer.

Pero además del accidente, testigos confiaron a este medio que un sujeto le reprochó por su accionar a la conductora cuando la transeunte era atendida. "La mujer se está muriendo y vos hacés esto", habría sido el cuestionamiento del hombre mientras trabajaban los profesionales de la salud.

Al lugar del siniestro vial se presentaron una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) y dos móviles policiales, que interrumpieron el tránsito momentáneamente.