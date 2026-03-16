Lo amenazaron con una vara metálica para asaltarlo en el centro

Dos hombres de 36 y 34 años y una mujer de 32 fueron aprehendidos por personal policial tras ser señalados como autores de un robo cometido durante la madrugada del domingo en la zona céntrica de la ciudad.

Efectivos del Gabinete Técnico Operativo de Comisaría Primera que realizaban recorridas preventivas en inmediaciones de Bolívar y Santiago del Estero fueron alertados por un hombre de 29 años que manifestó haber sido víctima de un robo momentos antes en la intersección de Moreno y Santiago del Estero.

Según el relato del damnificado, dos hombres y una mujer lo amenazaron con un elemento punzante y le sustrajeron una campera y una máquina de cortar cabello, para luego retirarse a pie por calle Moreno.

Ante esta situación, el personal policial se dirigió rápidamente hacia el sector señalado y, en Moreno y San Luis, a pocos metros de un local bailable de la zona, lograron interceptar a una mujer que vestía la campera denunciada como sustraída y a uno de los hombres, mientras que el tercer sospechoso fue reconocido por la víctima instantes después en el lugar.

"Durante el procedimiento, uno de los sujetos descartó una vara metálica con punta, utilizada para intimidar a la víctima y entre las pertenencias de uno de los interceptados se halló una bolsa que contenía la máquina de cortar cabello denunciada como sustraída", informaron autoridades policiales.

Los tres sospechosos fueron trasladados a la comisaría donde labraron actuaciones por el delito de robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma impropia.

Los tres fueron trasladados a Tribunales para prestar declaración ante la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.