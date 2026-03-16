Asaltaron a una mujer en su casa e investigan si cometieron otro robo similar

Tres sujetos que el fin de semana ingresaron a una vivienda en el barrio La Perla, asaltaron a una mujer de 77 años e intentaron escapar por los techos de las viviendas linderas fueron aprehendidos por personal policial en inmediaciones del lugar

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a la zona de Maipú al 3300 dónde los imputados ingresaron al lugar y mediante amenazas sustrajeron 100 dólares y una billetera pertenecientes a la víctima.

Los detenidos son tres hombres de 35, 35 y 43 años, todos residentes en Mar del Plata y durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, un corta pernos hidráulico, un par de guantes, una mochila, un destornillador de gran tamaño y un automóvil marca Fiat Argo de color blanco, el cual presentaba pedido de secuestro activo desde el 2 de marzo de 2026, solicitado por Comisaria Decimosegunda.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la aprehensión de los imputados y su traslado a sede judicial, además del secuestro de los elementos vinculados al hecho.

Durante la instrucción de las actuaciones, se tomó además la denuncia de otra mujer de 80 años, quien manifestó haber sido víctima de un robo en su vivienda ubicada en la zona de Santa Cruz al 3700 cuando tres hombres la sorprendieron durante la madrugada.

Mediante amenazas, sustrajeron un televisor LED y prendas de vestir, tras dañar el candado del garaje para ingresar al domicilio.

Dado que las características del hecho y la cantidad de autores coinciden con los aprehendidos, la fiscal interviniente dispuso coordinar las actuaciones con la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano a fin de analizar la posible conexidad entre ambos hechos y avanzar en la investigación.