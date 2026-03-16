El arquero con más presencias en la Selección Argentina anunció su retiro y piensa en ser DT
Su último paso por Argentinos Juniors lo terminó condenando y decidió colgar los guantes. Le dio una de las alegrías más grandes a la Selección del siglo hasta el Mundial 2022.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El arquero Sergio Romero, de extensa trayectoria en la Selección argentina, decidió retirarse del fútbol profesional a los 39 años. Tiene planeado dedicarse a la dirección técnica y su entrenador de arqueros sería Alejandro Santillán, con quien trabajó en Venezia y Boca.
Esto le permitió dar el salto al “Viejo Continente”, ya que fue comprado por el AZ Alkmaar de Países Bajos, donde se utilizó durante cuatro temporadas. Allí conquistó la Eredivisie 2008/09 y la Supercopa de los Países Bajos 2009. Luego jugó en la Sampdoria de Italia y en el Mónaco de Francia, aunque el equipo en el que más años estuvo fue el Manchester United de Inglaterra, entre 2015 y 2021. Pese a nunca haber ganado la titularidad con los “Red Devils”, pudo ganar la FA Cup y la Community Shield 2016, además de la Copa de la Liga y la Europa League en 2017.
Después de una temporada en la Venecia de Italia, Romero volvió a la Argentina en el 2023 para jugar en Boca, donde sería fundamental al lucirse en tres tandas de penales consecutivos para alcanzar la final de la Copa Libertadores, aunque terminarían quedándose con las manos vacías ya que cayó 2-1 frente a Fluminense. Su último equipo fue Argentinos Juniors, donde solo atajó en cuatro ocasiones y tuvo muy flojas actuaciones.
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