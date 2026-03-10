Misterio en Necochea por la muerte de una joven: esperan resultados toxicológicos

“Queremos saber qué pasó”: el reclamo de la familia de Antonella Álvarez en Necochea. (Fotos nden.com.ar)

La muerte de Antonela Álvarez, una joven de 29 años hallada sin vida en una vivienda de la zona norte de Necochea, es investigada por la justicia mientras se aguardan los resultados de estudios toxicológicos que podrían aportar claridad sobre las causas del fallecimiento.

El hecho salió a la luz luego de un llamado que alertó a las fuerzas de seguridad sobre una situación en el interior de un domicilio ubicado en calle 41 entre 76 y 78. Al llegar al lugar, personal policial constató que la joven se encontraba sin vida.

A partir de ese momento se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos. Efectivos del comando de patrullas preservaron la escena y se convocó a peritos de policía científica, que realizaron las primeras tareas de relevamiento.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3, que inició una causa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, una figura habitual cuando todavía no se puede establecer con precisión el origen del fallecimiento.

Uno de los primeros pasos fue la realización de la autopsia en la morgue del hospital municipal Emilio Ferreyra. El estudio, llevado adelante por especialistas de la delegación local de policía científica, arrojó un dato preliminar relevante: no se detectaron lesiones compatibles con una agresión ni signos de muerte traumática.

El examen forense sobre Antonela Álvarez

De acuerdo con los informes iniciales, el examen forense no evidenció marcas de defensa ni indicios de violencia física. Sin embargo, los médicos no pudieron determinar en esta instancia una causa concreta del fallecimiento.

Ante esa situación, la fiscalía ordenó estudios complementarios. Durante la autopsia se tomaron muestras de distintos órganos y fluidos corporales que serán sometidos a análisis toxicológicos e histopatológicos en laboratorio. Estas pericias permitirán establecer si hubo presencia de sustancias tóxicas, medicamentos u otros factores que pudieran haber provocado la muerte.

Mientras avanzan esas pericias, también se realizó un allanamiento en la vivienda donde fue encontrada la joven. Del procedimiento participaron efectivos del Grupo de Apoyo Departamental, personal de la comisaría jurisdiccional y especialistas de Policía Científica, quienes buscaron recolectar elementos que puedan resultar de interés para la causa.

Reclamo de la familia en el marco del 8M

En paralelo al trabajo judicial, el caso generó conmoción en el entorno de la víctima. Familiares y allegados reclamaron que se investigue a fondo lo ocurrido y manifestaron dudas sobre la posibilidad de que se haya tratado de una muerte natural.

Ese reclamo se hizo visible durante la movilización realizada en la ciudad por el día internacional de la mujer, donde el padre de la joven pidió públicamente que se esclarezca el hecho y se determine si hubo responsabilidades.

Por el momento, el expediente se maneja con fuerte hermetismo y no se difundieron mayores precisiones oficiales sobre las líneas de investigación. La causa continuará su curso a la espera de los resultados de los estudios de laboratorio, que serán clave para determinar con mayor certeza qué ocurrió con la joven.