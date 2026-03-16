Aldosivi vuelve a casa con la necesidad de ganar: rival, horario y los once de Farré

Ganar. El objetivo de Aldosivi es sumar de a tres por primera vez en el torneo, acomodarse en la tabla de posiciones y, sobre todo, tomar algo de aire en la anual y la de promedios. A las 15.30, el conjunto de Guillermo Farré recibe un Huracán en el “José María Minella”, con el envío que le dio conseguir el primer punto de visitante en su visita a Atlético Tucumán, con la motivación extra por el penal atajado por Werner en el último minuto.

En lo que va del Apertura, el “tiburón” todavía no pudo festejar. Empató cuatro y perdió cuatro, además de tener pendiente el choque con Argentinos Juniors que se jugará el 31 de marzo. Más allá del objetivo primario de tratar de ingresar a los playoffs, a esta altura lo principal pasa por alejarse del fondo de la tabla de promedios y la anual, para no penar por el descenso hasta el último momento, como sucedió el año pasado.

En lo futbolístico, después de moverse bastante para jugar en Tucumán, el entrenador apostaría al mismo equipo con la variante obligada por la expulsión de Alan Sosa. En su lugar ingresaría Natanael Guzmán, que se pararía como extremo por derecha, junto a Cordero y Palavecino en el ataque.

​​​​​​De esta manera, los once serán: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Novillo y Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi y Esteban Rolón; Natanael Guzmán, Nicolás Cordero y Agustín Palavecino

Enfrente tendrá un rival de peso como Huracán, que está en zona de clasificación y mantiene una idea de juego de la mano de Diego Martínez. El “globo” perdió la última fecha como local ante River e intentará recuperar esos puntos en un Mundialista que hay que ver cómo responder después de las lluvias de las últimas horas.