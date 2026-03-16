Buscan a una persona en el mar: gran operativo en Cabo Corrientes

Un gran operativo se está desarrollando en la zona del Cabo Corrientes, precisamente en la playa del sector. Prefectura junto a guardavidas que ingresaron en gomones buscan a una persona adentro del mar. ¿Qué pasó en las últimas horas?

La pista clave la tiene una cámara de seguridad que está cerca del acceso a la playa. A partir de ese dato, se activó la búsqueda y el inmenso trabajo de la seguridad costera.

Foto ilustrativa del archivo de 0223.

El video que tienen los investigadores muestra a una persona arrojándose de la escollera. Por tal motivo, se activó instantáneamente el operativo de rescate.

Si bien intentarán resolverlo por la mañana, el clima conspira con tormentas y un mar revuelto producto del viento y las lluvias. Trabajan más de 20 personas y una embarcación en el lugar.

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