Buscan a una persona en el mar: gran operativo en Cabo Corrientes
La Prefectura y guardavidas de la zona trabajan en el lugar durante la mañana del lunes.
Por Redacción 0223
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Un gran operativo se está desarrollando en la zona del Cabo Corrientes, precisamente en la playa del sector. Prefectura junto a guardavidas que ingresaron en gomones buscan a una persona adentro del mar. ¿Qué pasó en las últimas horas?
La pista clave la tiene una cámara de seguridad que está cerca del acceso a la playa. A partir de ese dato, se activó la búsqueda y el inmenso trabajo de la seguridad costera.
El video que tienen los investigadores muestra a una persona arrojándose de la escollera. Por tal motivo, se activó instantáneamente el operativo de rescate.
Si bien intentarán resolverlo por la mañana, el clima conspira con tormentas y un mar revuelto producto del viento y las lluvias. Trabajan más de 20 personas y una embarcación en el lugar.
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