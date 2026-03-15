La mejoría de Boca en el juego no se traslada al resultado

Boca empató 1-1 con Unión en un partido en el que tuvo pocas jugadas claras y que disputaron en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

​​​​​​El local había comenzado en ventaja desde los 41 minutos del primer tiempo, con gol del extremo Julián Palacios, aunque el delantero Miguel Merentiel pudo igualar cuando iban 12 minutos de la segunda mitad.

Con la igualdad, el “Xeneize” alcanzó su sexto partido consecutivo sin derrotas, aunque solo ganó dos de ellos, y es sexto en la zona A, con 14 unidades, mientras que el equipo que dirige Leonardo Madelón es segundo en el grupo, con dos puntos más.

En la próxima fecha, el conjunto de Claudio Úbeda será local de Instituto, el domingo 22 de marzo a las 20:00, mientras que el “Tatengue” visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el sábado 21 a partir de las 17:45.​​​​​​