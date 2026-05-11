Juzgan a acusados de matar a un cartonero y herir a una mujer

Dos jóvenes acusados de matar a balazos a un cartonero y herir a una vecina que quedó en la línea de fuego comenzaron a ser juzgados este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 y la actividad se desarrollará hasta el miércoles.

Juan Cruz Taltavull (41) fue asesinado el 17 de mayo de 2024 en la zona de Soler al 12000 cuando con su hijo Javier Galmez (23) llevaban un carro a tracción a sangre con cartones.

La instrucción que hizo la Unidad Funcional de Instrucción N°7 permitió acusar a Alexis Iván Brizuela como autor de Homicidio agravado en grado de tentativa y homicidio doblemente agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego y a Patricio Esteban Berón en calidad de partícipe secundario

En el pedido de elevación de la causa a juicio el fiscal Leandro Arévalo, reemplazado en la UFI por Carlos Russo, sostuvieron que Brizuela efectuó los disparos y que Berón solamente estaba sentado en la motocicleta. Las cuatro detonaciones iniciales se hicieron cuando la víctima transitaba lentamente, estaba de espalda a los atacantes y carecía de cualquier posibilidad de respuesta.

A continuación, siguieron en la moto hasta Soler y Pasaje Olleros donde estaba la víctima buscando refugio y efectuaron un quinto disparo antes de escapar.

Uno de los disparos alcanzó a una vecina que se encontraba en la vereda de un almacén ubicado a casi una cuadra del lugar donde efectuaron los primeros disparos.

Tal como se informó en su momento, Taltavull fue trasladado de urgencia en un auto particular al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) pero falleció antes de llegar.