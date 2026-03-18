Como antes de Qatar, la despedida de la Selección de Argentina será en “La Bombonera”

Tras la cancelación de La Finalísima, la Selección Argentina movió fichas para reordenar su agenda de cara a la fecha FIFA de marzo. Tras realizar gestiones a contrarreloj, alcanzó un acuerdo para enfrentar a Guatemala, el próximo martes 31, en un amistoso que servirá como despedida del plantel ante su gente antes de emprender el camino hacia el Mundial 2026. Y sin el Monumental disponible, la AFA definió ya definió la sede y es el mismo lugar donde jugó su último partido como local antes de Qatar 2022.

Con la habitual casa de la Albiceleste inhabilitada debido a la seguidilla de conciertos de la banda AC/DC en los días 23, 27 y 31 del presente mes, el ente rector del fútbol argentino cruzó de vereda y se decantó por La Bombonera. Con esa intención, en las últimas horas de este martes, la AFA formalizó su intención de mudar la localía a Brandsen 805. Horas más tarde, durante la mañana del miércoles, se confirmó oficialmente la sede.​​​​​​

Este cruce ante el conjunto centroamericano será el único compromiso que disputará la Albiceleste durante el venidero parate internacional. Una vez finalizado el encuentro, los campeones del mundo recién volverán a juntarse en la primera semana de junio para encarar la recta final: allí tienen estipulados dos amistosos en tierras estadounidenses para terminar de calentar motores antes del debut en el torneo que organizan EE.UU., México y Canadá.

En sus redes sociales, con un simple volante de Lionel Messi y La Bombonera, la Selección Argentina hizo un posteo para confirmarlo: “Estadio confirmado“. Ante Guatemala, la Albiceleste se despedirá de su público antes de la Copa del Mundo.

Casualidad o no, la elección de La Bombonera despierta una sonrisa en los hinchas más supersticiosos. El estadio del Xeneize supo ser el escenario que utilizó la Selección para despedirse del país en la previa del Mundial 2022. En aquel entonces, Argentina goleó 3-0 a Venezuela por la última fecha de las Eliminatorias, desatando una atmósfera festiva idéntica a la que se espera replicar contra Guatemala.