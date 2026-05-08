El latinaje de Cazzu conquistó el Madison Square Garden

Cazzu tuvo su noche inolvidable en el Madison Square Garden de New York con entradas agotadas en menos de un día. La cantante mantiene su importante nivel de convocatoria y una expansión de conquista global.

La cantante desplegó su talento junto a una propuesta innovadora que la describe como pionera en su estilo artístico y marca un un hito sin precedentes para una artista de su generación con una gira que la llevó por más de 10 países, con más de 60 mil entradas vendidas en el territorio norteamericano, consolidando un momento especial en su carrera.



Cada concierto es una experiencia inmersiva, con una gran puesta en escena que realza sus canciones, y donde Cazzu se presenta junto a su banda de 13 músicos y su crew de bailarines.

El repertorio de “Latinaje en Vivo” pone el foco en esta nueva etapa, con un lugar central para las canciones del álbum, entre ellas “Con Otra”, que se consolida como uno de los momentos más fuertes del show.

Junto a otros temas del disco, el set construye una narrativa intensa y actual que define el pulso de esta gira y potencia la conexión con el público sin dejar afuera también los clásicos de su carrera y covers especialmente pensados para cada ciudad.

La gira continuará por San Antonio, Irving, Houston, Florida y El Paso, en un trayecto que seguirá acercando “Latinaje” a nuevas audiencias en los Estados Unidos. En paralelo a este presente, Cazzu estrenó “Perdón Si No Te Llamé”, su nuevo single, que se integra a la narrativa de “Latinaje” y potencia el impacto de una etapa en plena expansión.

“Latinaje En Vivo” ya pasó por The Chicago Theatre en Chicago, el Dolby Live at Park MGM de Las Vegas y Arizona Financial Theatre de Phoenix, San Jose Civic de San José, en Cal Coast Credit Union Open Air Theatre de San Diego, y dos noches consecutivas en el YouTube Theater de Inglewood.