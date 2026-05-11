Vuelve La Trova Rosarina a Mar del Plata: “Seguir encontrándonos es motivo de alegría”

Con una creatividad que los hizo únicos, hace 45 años, Juan, Silvina, Rubén, Fander, Adrián y Fabián salieron de Rosario, ciudad que los acunó y decidieron probar suerte en Buenos Aires y Córdoba. Hoy, la Trova Rosarina sigue haciendo historia y anuncia su llegada a Mar del Plata.

Antes de la presentación en uno de los teatros ubicados en el Centro de Arte de San Luis 1750, el próximo 23 de mayo, Jorge Fandermole habló con 0223 sobre la vuelta de “La Trova Rosarina “ a Mar del Plata y la vigencia de la banda que marcó a una generación y sigue sumando público.

“Cada canción es un documento que tiene que ver con la experiencia colectiva e individual” dice el músico que si bien no es parte del grupo original de rosarinos, desde 1990 forma parte del mismo y comparte mucha historia con la banda. “Desde los 90 soy un miembro activo del grupo”, dice entre risas.

Los marplatenses y turistas que presencien el show de La Trova Rosarina en Mar del Plata se encontrarán con un repertorio diverso y muy amplio que, según adelanta “Fander” combinará temas históricos con nuevos temas. ”Las canciones tienen trascendencia a la hora de armar el repertorio”, agrega el músico.

“Son 45 años de carrera de los integrantes, vamos a integrar temas que son significativos para nosotros también. Cuatro décadas y media en la vida de las personas son motivo de mucha alegría”, reflexiona y, en la misma línea explica que “volver a entendernos desde la música es renovador. No somos los mismos de entonces y no somos los mismos cada vez que subimos al escenario, entonces siempre hay un motivo distinto de alegría”, dice.

Antes de ser denominados de esa manera, un poco por la influencia de la emblemática y novedosa “Trova Cubana”, la actividad de ellos estaba basada en la Resistencia necesaria en esos “Tiempos difíciles”. La Trova Rosarina fue la banda de sonido del tiempo que que los argentinos volvían a creer. "Es una re reunión y siempre es motivo de alegría", cierra Fandermole

*La trova rosarina se presentará el 23 de mayo en el Centro de Arte MDQ (San Luis 1750). Las entradas están en venta en Plateanet y en la boletería del teatro.