Felices los 4: Maluma confirmó que se agranda la familia

Maluma compartió un tierno posteo en sus redes sociales para anunciar que será papá por segunda vez junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez.

A través de su perfil de Instagram, el cantante colombiano publicó una foto en blanco y negro donde se lo ve dándole un beso a la panza de su novia. En la emotiva postal también aparece Paris, la primera hija que tuvo la pareja y que nació en marzo del 2024.

Lo que más llamó la atención de los internautas es que Maluma acompañó el posteo con un emoji de un corazón celeste. Por eso, varios interpretaron que será papá de un varón.