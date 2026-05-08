Estafa en salud: el Hospital Interzonal advierte por la compra de turnos médicos truchos

Desde el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) "Dr. Oscar Alende" emitieron un alertan a la población por la venta de turnos médicos “truchos”, a pesar que a fines del 2025 la Provincia instrumentó un sistema online.

“Se recuerda a la población que los turnos son propiedad exclusiva del paciente. El sistema de gestión actual requiere una validación de identidad a través de organismos oficiales como Renaper, Anses o Arca. Al ser personales e intransferibles, cualquier turno adquirido fuera de los canales oficiales carece de validez”, remarcó.

Piden “no ser cómplices” de la estafa

En ese marco, desde el nosocomio de alta complejidad afirmaron que la digitalización del sistema de turnos, ha logrado “reducir drásticamente la venta ilegal”, aunque “se siguen detectando casos de personas que asisten al hospital para especialistas específicos y no figuran en el sistema”. En tal caso, remarcaron: "No pagues por un derecho que el hospital garantiza de forma gratuita y personalizada".

“Al ser consultados, los mismos terminan reconociendo haber comprado el turno a terceros. Así, en muchos casos le reclaman al hospital ser atendidos, a pesar de la maniobra fraudulenta. Por eso les recordamos que la acción penal por venta de turnos continúa vigente y en curso. No se puede comprar ni vender turnos. A la vez instamos a la comunidad a no ser cómplices de estas redes. Si alguien le ofrece un turno a cambio de dinero, denúncielo de inmediato ante las autoridades del hospital o la justicia”, concluyó el escrito.