Golpeó a una mujer, le allanaron la casa: encontraron armas y municiones

Un hombre de 35 años que la semana pasada atacó a golpes de puño y con una piedra a una mujer y le provocó lesiones en el rostro, muñeca, tórax y extremidades inferiores fue aprehendido este miércoles tras un allanamiento en su casa del barrio 9 de Julio.

A partir de la denuncia de la víctima de 23 años se logró identificar al sospechoso y reunir los elementos necesarios para solicitar y concretar el allanamiento en el marco de una causa a cargo de la fiscal Graciela Trill.

El procedimiento estuvo a cargo del Gabinete Técnico Operativo de la comisaria sexta tras el aval que dio el Juzgado de Garantías N.º 5: en la vivienda ubicada en inmediaciones de Nasser y Necochea.

En el lugar hallaron una escopeta de doble caño con sistema de quiebre, dos rifles de aire comprimido, cachas de revólver, partes de arma larga, una mira telescópica y municiones de distinto calibre.

Las autoridades judiciales ordenaron la notificación de causa por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego.