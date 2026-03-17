Se encerró en el baño porque la pareja la atacó a golpes

Un llamado al 911 por parte de la propia víctima de violencia de género que se encerró en el baño cuando era atacada permitió aprehender a un joven de 24 años en un edificio céntrico: la herida fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El episodio tuvo lugar en un inmueble ubicado en calle Santiago del Estero entre San Martín y Rivadavia al que arribó personal de Prefectura Naval Argentina.

Según se informó, el imputado mantuvo una confrontación con la víctima de 38 años a la que había conocido pocos días antes. "La agredió físicamente y ella se encerró en baño para pedir ayuda", señalaron fuentes oficiales.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del Same que asistió a la víctima y le realizó curaciones en la zona nasal y suturas. Aunque inicialmente no era necesario un traslado, minutos después fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para una evaluación más completa.

Fue trasladada al Hospital Interzonal. Foto archivo de 0223.

"De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima se encontraba alojada temporalmente en el domicilio del imputado, a quien conocería desde hacía pocos días", acotaron.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y la incorporación del informe médico de la víctima.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.