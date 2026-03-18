Horror: quiso matar a su ex pareja y suicidarse mientras gritaba "nadie va a salir vivo de aquí"

Un hombre fue hasta la casa de su expareja, intentó asesinarla a puñaladas y luego se arrojó ácido sobre el cuerpo. Mientras se producía el ataque, el agresor amenazó a la víctima: “Nadie va a salir vivo de aquí”, le dijo.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en una casa ubicada sobre la Calle 2 del barrio Parque Industrial Ampliación de La Banda, en Santiago del Estero.

Hasta el momento se logró determinar que la víctima, una mujer de 40 años, fue quien realizó la denuncia contra su ex, de 45, luego de que el atacante llegara a su casa y comenzara a amenazarla de muerte.

Durante la agresión, según consta en su testimonio, el hombre agarró un cuchillo e intentó apuñalarla en reiteradas oportunidades. Además, la amenazó: “Yo te voy a matar y luego, me voy a matar yo. Nadie va a salir vivo de aquí“, le gritó.

En medio del forcejeo, la víctima logró escapar y llamar al 911. Tras ello, los efectivos de la Comisaría Comunitaria 12 llegaron a la zona.

Foto de El Liberal.

Cuando el atacante notó la presencia de los efectivos, la situación continuó escalando: se atrincheró en la casa, agarró una botella que contenía ácido en su interior y se roció con el líquido. Luego, tomó un cable y amenazó con electrocutarse.

Después de varias horas de negociación, el agresor finalmente se entregó y fue detenido. Rápidamente debió ser trasladado al hospital local, donde fue atendido por las lesiones que se había provocado.

Por otro lado, la mujer fue asistida por personal especializado. En el caso intervino el Fiscal de Género de Banda, Álvaro Yagüe, que ordenó medidas en la causa. Se espera que en las próximas horas se conozca la imputación contra el detenido.