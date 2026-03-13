Vecinos escucharon pedidos de auxilio y la policía aprehendió a un hombre por amenazas

El hombre aprehendido tras la rápida intervención policial ante un episodio de violencia.

Un hombre de 51 años fue aprehendido este jueves en la ciudad de Villa Gesell luego de un episodio de violencia ocurrido en una vivienda de Paseo 107 al 2300, al que la policía acudió tras un llamado de vecinos que alertaban por pedidos de auxilio.

Según informaron fuentes policiales, el personal de la estación de policía comunal cuarta llegó al lugar luego de que residentes de la zona comunicaran que desde el interior de la casa se escuchaban gritos de una mujer solicitando ayuda.

Al arribar, los efectivos también percibieron los pedidos de auxilio, por lo que ingresaron de inmediato al domicilio para intervenir ante la situación.

En el lugar procedieron a la aprehensión de un hombre de 51 años, mientras que la mujer involucrada, de 36 años, fue trasladada al hospital para recibir asistencia médica y contención, con el objetivo de formalizar posteriormente la denuncia correspondiente.

La policía al aprehender al hombre de 51 años.

En el caso tomó intervención la Fiscalía N.º 7, que avaló el procedimiento realizado por el personal policial y dispuso la formación de actuaciones por el delito de amenazas.

De acuerdo con lo informado, la intervención fue posible gracias al aviso de los vecinos y a la rápida respuesta de los efectivos ante una situación que requería asistencia inmediata.