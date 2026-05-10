Terminó el alerta: cómo estará el clima este domingo en Mar del Plata

El mal tiempo continuará este domingo en Mar del Plata, donde se espera una jornada marcada por las bajas temperaturas, lluvias aisladas y fuertes ráfagas de viento, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al reporte actualizado, la temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará apenas los 12°C, en un contexto de ambiente frío y húmedo. Además, durante las primeras horas de la mañana la ciudad amaneció cubierta con lloviznas y una sensación térmica inferior a los 5°C.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo prevé probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% para toda la jornada, tanto por la mañana como por la tarde y la noche.

El viento también será protagonista este domingo. Soplará desde el sudoeste con velocidades de entre 23 y 41 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante gran parte del día, especialmente en zonas costeras.

Tras el fuerte temporal registrado en las últimas horas, el ingreso de aire frío mantiene las condiciones adversas en Mar del Plata y gran parte de la Costa Atlántica, donde el tiempo seguirá inestable al menos hasta el inicio de la semana.