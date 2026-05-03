Termómetro a la baja: ¿qué temperatura se espera en Mar del Plata?

El frío volvió a sentirse con fuerza y plantea un interrogante que ya se instaló en Mar del Plata: ¿es un anticipo del invierno o apenas un episodio pasajero?

Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima se ubicó en torno a los 2°C, mientras que la máxima apenas alcanzaría los 16°C, lo que define una jornada fresca y con escasa amplitud térmica.

El cielo se presenta mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas hacia la noche. Si bien no se esperan lluvias intensas, la inestabilidad podría mantenerse en las próximas horas, sumando humedad a un ambiente.

En cuanto al viento, sopla desde el sector norte y noroeste, con velocidades que oscilan entre los 13 y 31 km/h, y ráfagas que podrían superar los 60 km/h en algunos momentos del día.

De cara a los próximos días, el pronóstico anticipa condiciones similares, con temperaturas bajas, nubosidad variable y sin descartar nuevas precipitaciones.