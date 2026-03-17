Después del alerta, ¿llega la calma a Mar del Plata?: el pronóstico para este miércoles

Se espera una seguidilla de días frescos, con máximas que promedian los 20 grados.

Después del alerta naranja por tormentas y la suspensión de clases en ambos turnos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una noche calma, sin precipitaciones pero sí con intensas ráfagas de viento.

De acuerdo al organismo, el temporal llegó a su fin, no figuran advertencias climáticas y para la noche del martes no se prevén lluvias lluvias. A su vez, la temperatura descenderá hasta los 19° y las ráfagas del sur correrán a una velocidad de hasta 50 km/h.

Ya pasó lo peor y las condiciones se normalizarán en Mar del Plata.

En tanto a la jornada del miércoles, la mañana comenzará algo fresca con 12° y la máxima llegará a los 23°, mientras que el cielo se mantendrá algo nublado y el viento únicamente será fuerte por la madrugada.

Por el resto del día correrá suave del sur en las primeras horas, a la tarde se pondrá del noreste y oscilará entre los 13 y 22 km/h, y finalmente por la noche cambiará al norte.

En la continuidad de la semana, el termómetro no superará los 23° y el agua regresaría el sábado, cuando el SMN indica chaparrones y lluvias aisladas.