Macabro hallazgo: hicieron un allanamiento y lo que encontraron aterró a los policías

Un operativo de la División Antidrogas en los barrios cordobeses de Alta Córdoba y Los Paraísos derivó en un hallazgo sumamente perturbador. Lo que comenzó como un procedimiento estándar para desarticular un centro de cultivo de marihuana terminó revelando un secreto oculto entre paredes. Los efectivos policiales, tras ingresar a las viviendas señaladas, se toparon con una escena que excedía por completo los marcos de una investigación por narcotráfico. El despliegue debió ser preservado de inmediato ante la aparición de restos óseos que sugieren prácticas de una naturaleza inexplicable.

La inspección detallada de los inmuebles permitió contabilizar al menos diez cráneos humanos que se encontraban dispuestos para una posible comercialización ilegal. Si bien algunos restos presentaban barniz, lo que indicaría un uso académico previo, un hallazgo puntual desvió la atención hacia el terreno de lo esotérico. Uno de los cráneos exhibía cera de velas blancas y negras fundidas, junto a un crucifijo metálico adherido entre sus cuencas oculares. Esta combinación de elementos macabros sugiere que el lugar funcionaba como un centro de provisión para rituales de carácter místico.

También se incautaron huesos de otras partes del cuerpo.

Los restos eran ofrecidos como material de medicina

La Justicia Federal investiga ahora si estos restos eran ofrecidos a través de redes sociales bajo la apariencia de material para estudios de medicina. El fiscal a cargo de la causa analiza la procedencia de los huesos, sospechando incluso que uno de ellos podría pertenecer a un menor de edad. En el mismo domicilio se secuestraron casi cuarenta plantas de marihuana y semillas selladas al vacío listas para su distribución en el mercado negro. El hallazgo de vaporizadores de alta gama confirma que la organización operaba con un nivel de sofisticación y recursos económicos considerables.

Por el momento, el principal morador de la vivienda permanece bajo investigación mientras se intenta determinar el origen de las piezas humanas secuestradas por los peritos. La causa ha generado un fuerte impacto en la opinión pública debido a la frialdad con la que se manipulaban estos elementos de identidad. Los especialistas forenses trabajan en el cruce de datos con denuncias de profanación de tumbas en cementerios locales para cerrar el círculo de la sospecha.