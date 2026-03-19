Apareció la nena intensamente buscada en Córdoba: "La encontraron en buen estado"

Después de 21 horas de tensión y una búsqueda desesperada, apareció Esmeralda Pereyra López, la niña que había sido reportada como desaparecida en Cosquín, provincia de Córdoba.

La nena, de dos años, estaba jugando en el frente de la casa de sus abuelos, en el barrio San José Obrero. A las 14 fue la última vez que su madre la vio y, desde entonces, no hubo rastros de su paradero.

Tras un importante operativo desplegado en la zona —que incluyó rastrillajes con policías, bomberos, perros y drones—, la fiscalía confirmó la aparición con vida de la menor.

En diálogo con los medios, su abuelo aseguró que “la encontraron en buen estado, gracias a Dios. Mi hija, su mamá, fue a buscarla”.

La fiscalía indicó que la niña apareció en un descampado, en cercanías de La Falda, y que “habría un detenido”. En tanto, sus familiares señalaron que “la dejaron dos chicos en una moto”.

La menor fue trasladada al hospital, mientras que las autoridades recorren el predio donde fue hallada para determinar las circunstancias de su desaparición.

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