sano y salvo

detenido

Un niño de 6 años que estaba desaparecido desde el domingo en la provincia de Corrientes fue encontradoeste martes en un paraje rural de Goya , acompañado por su padre, Josías Santos Regis, quien quedó

La Policía de Corrientes informó que el hallazgo se produjo alrededor de las 10:30 de la mañana en un camino de tierra del paraje San Juan, a pocos kilómetros de la localidad de Goya. Ambos se encontraban en buen estado de salud.

Vilma Ojeda, intendente de San Isidro, confirmó que el menor y su padre habrían pasado la noche en la casa de un hombre en esa zona.

El rastreo se intensificó tras la activación del teléfono celular de Santos Regis en las primeras horas del martes, ubicado en la esquina de las calles Mendoza y Maestro Argentino, en el barrio Esperanza de Goya. Paralelamente, la policía desplegó un operativo en la zona del puente San Juan, donde el abogado José Codazzi declaró haber dejado al padre y al niño.

Codazzi, quien está vinculado a un caso previo de desaparición, fue detenido la noche del lunes por presunto encubrimiento. Fue trasladado a San Isidro para prestar declaración, donde admitió haber trasladado a Nahuá y a su padre en su camioneta particular.

Un video de una cámara de seguridad mostró al niño y a Santos Regis viajando en la camioneta blanca de Codazzi. La abogada Daniela Zapata, representante de la familia materna, confirmó que “está comprobado que el menor y su padre fueron trasladados por Codazzi en su vehículo hasta la zona de San Isidro, sobre Ruta Nacional 12, cerca del kilómetro 730”.

El menor había sido visto por última vez el domingo por la noche en la localidad de Esquina, acompañado por su padre, quien es un ciudadano brasileño investigado por presunta tentativa de homicidio.

El incidente ocurrió minutos antes de la desaparición en la calle Pujol al 1900, cuando Santos Regis efectuó varios disparos contra Julio Javier Nieva, de 47 años, quien participaba en una reunión con amigos. Nieva fue trasladado al Hospital San Roque, donde permanece internado bajo observación. La Comisaría Distrito Segunda de Esquina abrió una causa por “supuesta tentativa de homicidio”.

La denuncia por la desaparición del niño fue realizada por Mariana Riquelme, madre del menor y ex pareja de Santos Regis. Según relató, el padre había retirado al niño al mediodía para almorzar y luego tenían previsto ir a pescar. Desde ese momento no se tenía noticia del pequeño hasta su hallazgo este martes.

La desaparición activó la Alerta Sofía y motivó un operativo policial en diversas localidades y rutas de Corrientes hasta dar con el paradero del niño y su padre.