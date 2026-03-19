Tras agotar entradas, el Spinetta Day vuelve a Mar del Plata

Luego de una primera función con entradas agotadas, el Spinetta Day regresa a Mar del Plata con una nueva presentación el próximo lunes 23 de marzo en Dickens, reafirmando el interés del público por celebrar la obra de Luis Alberto Spinetta.

La propuesta invita a recorrer canciones que marcaron distintas etapas de la carrera del Flaco y de las bandas que formó a lo largo de su trayectoria, en un repaso por un repertorio que sigue atravesando generaciones y manteniendo intacta su vigencia.

Sobre el escenario estarán Davo Bibiloni, Pol Poloni, Juan Carotenuto y Nacho Santos, junto a músicos invitados que se sumarán para dar vida a una noche pensada para celebrar la poesía, la sensibilidad y la profundidad musical que caracterizó a uno de los grandes referentes del rock argentino.

Con entrada libre y gratuita, la cita promete ser un encuentro ideal para los amantes del rock nacional y para todos aquellos que quieran revivir, en vivo, algunas de las canciones más emblemáticas de su obra.