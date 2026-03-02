María Belén Ludueña reveló la fecha de parto estimada y respondió a las críticas: "Detrás de cada mamá hay una historia"

María Belén Ludueña transita el último tramo de su embarazo y, con la ilusión a flor de piel, la marplatense se animó a responder preguntas, contar sus expectativas y reflexionar sobre los desafíos y comentarios que la maternidad trae consigo.

A través de sus historias de Instagram, María Belén habilitó la caja de preguntas e invitó a sus seguidores a consultarle sobre este momento tan especial que atraviesa. La pregunta más repetida fue, sin dudas, la fecha probable de parto. Con una sonrisa y una foto en bikini mostrando su panza en la playa, Ludueña respondió que lo esperaba para “fin de abril”, generando una ola de mensajes de cariño y buenos deseos para la futura mamá.

“Mi intención es que sea por parto natural; a medida que pasen las últimas semanas vamos a poder saber si está todo dado para eso, si no cesárea. Dejo la decisión en manos de los que saben, obstetra y partera”, dijo dejando en claro su confianza en el equipo médico y su disposición a adaptarse a lo que sea mejor para su bebé y para ella.

Además Ludueña agradeció los halagos a su figura y aprovechó para reflexionar sobre la importancia de las palabras durante el embarazo: “La verdad que la felicidad traspasa y creo que eso se refleja en cómo me veo. Gracias por este y varios comentarios similares. Es muy importante decirle a una embarazada que está linda, iluminada o radiante, porque el movimiento hormonal te puede hacer creer lo contrario”.

Sin embargo, no todo es color de rosa para la periodista. En enero pasado, Ludueña compartió un mensaje que recibió y que le resultó hiriente: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, ¡ojalá el parto salga bien!”. La conductora no dejó pasar el comentario y acompañó la historia con una contundente reflexión: “Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suma. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan en su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorremos”.