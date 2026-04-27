Fue de visita a la cárcel y guardó droga bajo su bóxer

Un hombre de 65 años que el domingo fue de visita a la Unidad Penal N°50 de Batán fue aprehendido tras descubrir que ocultaba entre sus prendas un envoltorio con marihuana. Las autoridades judiciales en turno ordenaron la formación de una causa penal.

Fue personal del Servicio Penitenciario Bonaerense el que durante la requisa descubrió que el hombre intentaba ingresar sustancia estupefaciente oculta en su zona íntima. Como resultado del procedimiento, incautaron en un envoltorio de nylon algo más de cinco gramos de marihuana.

El hombre fue trasladado a la comisaría octava donde labraron actuaciones por el delito de suministro de estupefacientes.

Desde la fiscalía temática ordenaron la notificación de causa y la posterior libertad del imputado conforme lo establecido en el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.