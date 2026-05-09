Atrapan a “dealer” en Plaza Mitre cuando quiso esconder la droga

Un hombre de 28 años fue aprehendido el sábado a la tarde durante un procedimiento realizado en inmediaciones de Plaza Mitre tras hallar en su poder envoltorios con marihuana fraccionada para su presunta comercialización.

Cerca de las cinco de la tarde efectivos de Prefectura Naval Argentina observaron en San Luis y Falucho a un sujeto ocultar un envoltorio entre sus prendas al advertir la presencia policial.

Ante esta situación lo interceptaron e identificaron: en su poder hallaron 35 envoltorios con 65 gramos de marihuana, un celular y algo más de 160 mil pesos.

Tiene 28 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda, el fiscal de Estupefacientes Rodolfo Moure dispuso la formación de causa por tenencia simple de estupefacientes con fines de comercialización yel secuestro de los elementos incautados.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.