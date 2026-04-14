Cortes de motos y hasta autos arriba de la plaza: el descontrol que les impide el sueño a vecinos del sur

Vecinos del barrio San Patricio, en el extremo sur de Mar del Plata, denunciaron el calvario que viven cada noche por los motociclistas y automovilistas que se reúnen hasta altas horas de la madrugada y no los dejan conciliar el sueño.

El punto de encuentro es la plaza Perito Francisco Moreno, ubicada a 200 metros de la costa, donde un grupo de personas suben los vehículos al espacio verde, conducen "a toda velocidad" y los rodados de menor porte tienen el "caño de escape libre", por lo que realizan los famosos "cortes" ruidosos.

Uno de los últimos hechos se registró el lunes por la noche. Insólitamente, un automovilista fue grabado acelerando con su Renault 12 y generando ruidos molestos en medio del espacio verde.

Según advirtieron los frentistas en diálogo con 0223, la situación es todo "un peligro" y los responsables son "los mismos de siempre", teniendo en cuenta que "no hay presencia policial ni nadie que los detenga".

"Nos despertamos todos los vecinos. El problema, además de los ruidos, es a la velocidad a la que circulan", indicaron los residentes de la zona, que a su vez reclamaron que únicamente "hicieron un solo operativo frenando motos en todo el verano".

Robos y consumo de drogas

En paralelo, también remarcaron que la semana pasada "seis motochorros robaron un auto en la calle 465 entre 6 y 8" y aseguraron que la problemática comenzó "cuando aparecieron dos cocinas de droga en el barrio".

La denuncia realizada se evidencia en un video aportado por los vecinos de la noche del lunes, en el que se observa a un auto conduciendo sobre la plaza y a otro grupo de motos realizando la misma acción y "tirando cortes". Incluso en el cesped se distinguen las marcas de los vehículos.