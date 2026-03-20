Prohíben la venta y el uso de un repelente OFF! falso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta en línea y la distribución en todo el territorio nacional el producto rotulado como “Repelente de insectos” marca “OFF!” con inscripciones íntegramente en idioma chino, sin datos de inscripción sanitaria.

Mediante la Disposición 1476/2026 publicada en el Boletín Oficial, explicaron que el producto cuestionado se detectó en un local comercial ubicado en la provincia de Buenos Aires y que consultaron en la base de datos cosméticos de esta Anmat acerca del artículo sin hallar registros.

El envase tenía inscripciones en chino.

Ante esta situación "al tener el envase el logo “OFF!”, se le solicitó información a la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. como titular de la marca acerca de si el producto le pertenecía" a lo que la empresa indicó no haber participado en la elaboración, registro, ni importación del producto en cuestión.

Desde la Anmat desconocen el establecimiento que estuvo a cargo de su importación y aseguraron que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente.

Tras la investigación la Anmat prohibió "el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto “Repelente de insectos” de la marca “OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino, sin datos de inscripción sanitaria”, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos".