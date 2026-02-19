Cuidado: ANMAT prohibió la venta de un famoso aceite de oliva

La medida fue tomada luego de un reclamo recibido ante esta Administración Nacional y confirmado por la empresa Agro Aceitunera S.A, titular del producto genuino, avisando que el producto identificado con el lote L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026 es falsificado ya que difiere del sistema de codificación de la empresa. Por otro lado, la fecha de vencimiento del producto genuino tiene 2 años de validez.

Debido a que se trata de un producto ilegítimo, no es posible garantizar su calidad e inocuidad, por lo que se recomienda a la población que se abstengan de consumir el producto en cuestión. Asimismo, quienes lo tengan en su poder para su expendio deben cesar con su comercialización.

La comparación entre un producto verdadero y el falso.

La marca en la góndola es Nucete, uno de los aceites de oliva más vendidos en el mercado nacional. La falsificación de este producto tiene dos antecedentes: 2020 y 2024 también acontecieron hechos similares, con botellas apócrifas y el ANMAT evitando su comercialización. O alertando a los consumidores para que no compren.

Comunicado oficial

ANMAT informa que, a partir de la Disposición Nº 510/2026, se prohibió el producto: "Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete", en botella de 500 ml. elaborado y fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 - San Juan - Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expectación F. de Avila S/N - Aimogasta - La Rioja - Argentina.