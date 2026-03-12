Dos hermanas vendían suplementos para adelgazar con un sello trucho de ANMAT: eran sustancias nocivas

La Unidad Fiscal de Bahía Blanca acusó a dos hermanas de comercializar un quemador de grasas que contenía sustancias nocivas y de utilizar un sello falsificado de ANMAT para aparentar legalidad y conseguir así mayor número de clientes.

Después de que aparecieran distintos clientes con efectos adversos de lo más variados una jueza federal las imputó por los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas y de uso de sello oficial falsificado, les prohibió salir del país y utilizar las redes sociales.

La investigación recae principalmente sobre V.M.R. , de 41 años, por considerarla autora de los delitos mencionados, que tienen penas de 3 a 10 años de prisión y de 1 a 6 años respectivamente. Su hermana, V.F.R. , de 40 años, fue imputada como partícipe secundaria de los mismos hechos.

El suplemento trucho que vendían las hermanas

El "Quemador Natural Viking's, Natural Gym Receta por 30 comprimidos" se ofrecía como un quemador de grasas, pero los análisis técnicos determinaron que contenía sustancias nocivas no declaradas.

La ingesta de este suplemento provocó diversos problemas de salud en los clientes. Entre los efectos adversos reportados figuran la retención de líquidos, mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimientos y constipación.

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la ANMAT ante la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina. El organismo detectó que desde un perfil de Instagram se promocionaba y vendía el producto, y que el envase incluía un sello falso de la autoridad sanitaria.

La fiscalía solicitó allanamientos, donde se consiguió secuestrar teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y 87 frascos del producto "Quemador Natural". Pese a la intervención, se constató que la imputada principal continuaba con la comercialización, lo que motivó nuevos allanamientos.

La jueza federal que imputó a las hermanas dispuso además distintas restricciones: