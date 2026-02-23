La Anmat prohibió la comercialización de productos capilares de una conocida marca
La medida fue tomada tras comprobar que no tienen datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta y distribución de la marca "GOOD HAIR" en Argentina.
A través de la disposición 634/2026 declararon que los productos no cuentan con datos de inscripción sanitaria en su rotulado. De esta manera deberán quedar fuera de circulación los siguientes artículos:
- Plastificado capilar
- Alisado efecto espejo
- Alisado fisiológico capilar
- Alisado platinum GS-8 efecto anti-naranja
- Botox capilar B.T.X.
- Lifting capilar
- Shock keratínico Biologic
- Shock de keratina líquido
- Leche cauterizadora
- Recomponedor capilar molecular
Asimismo, señalaron que al consultar la base de datos de los cosméticos inscriptos no se hallaron datos identificatorios que se correspondan con los consignados en los rótulos de los productos.
Entre los productos involucrados se encuentran alisadores del cabello comercializados sin la debida inscripción sanitaria, los cuales representan un serio riesgo para la salud, ya que podrían contener formol (formaldehído) como agente alisante.
En consecuencia, y con el objetivo de proteger a los consumidores frente al uso de cosméticos ilegítimos y potencialmente peligrosos, ANMAT resolvió prohibir los productos mencionados e informar la medida a las autoridades sanitarias de todo el país.
Leé también
Temas
Lo más
leído