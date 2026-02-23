La Anmat prohibió la comercialización de productos capilares de una conocida marca

Los productos no cuentan con datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta y distribución de la marca "GOOD HAIR" en Argentina.

A través de la disposición 634/2026 declararon que los productos no cuentan con datos de inscripción sanitaria en su rotulado. De esta manera deberán quedar fuera de circulación los siguientes artículos:

Plastificado capilar

Alisado efecto espejo

Alisado fisiológico capilar

Alisado platinum GS-8 efecto anti-naranja

Botox capilar B.T.X.

Lifting capilar

Shock keratínico Biologic

Shock de keratina líquido

Leche cauterizadora

Recomponedor capilar molecular

Asimismo, señalaron que al consultar la base de datos de los cosméticos inscriptos no se hallaron datos identificatorios que se correspondan con los consignados en los rótulos de los productos.

Entre los productos involucrados se encuentran alisadores del cabello comercializados sin la debida inscripción sanitaria, los cuales representan un serio riesgo para la salud, ya que podrían contener formol (formaldehído) como agente alisante.

En consecuencia, y con el objetivo de proteger a los consumidores frente al uso de cosméticos ilegítimos y potencialmente peligrosos, ANMAT resolvió prohibir los productos mencionados e informar la medida a las autoridades sanitarias de todo el país.