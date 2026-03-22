Cargaba GNC en una estación de servicio y explotó su auto: un hombre sufrió quemaduras

Un automóvil explotó en una estación de servicio ubicada en el centro de Rosario, generando en la mañana del sábado alarma entre los presentes. El vehículo, un Fiat Palio, sufrió una explosión dentro del habitáculo luego de que el conductor intentara ponerlo en marcha tras cargar GNC.

El conductor, un hombre de aproximadamente 40 años, resultó con quemaduras en el rostro, cuello, cuero cabelludo y brazos. Pese a las lesiones, pudo salir por sus propios medios del auto y fue asistido en el lugar por personal del SIES antes de ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Según los primeros informes médicos, el paciente se encuentra estable y sin compromiso grave de las vías respiratorias.

Tras la explosión, los empleados de la estación actuaron rápidamente utilizando arena y matafuegos para controlar el fuego. Minutos después, llegaron los Bomberos Zapadores quienes llevaron a cabo tareas de enfriamiento del vehículo y cortaron el suministro de gas para evitar que la situación empeorara.

Así quedó el vehículo.

Las investigaciones preliminares sugieren que el auto había sufrido un choque menor el día anterior, lo que podría haber causado una fuga en el sistema de GNC. Esta fuga habría permitido la acumulación de gas dentro del habitáculo, y al encender el vehículo se produjo la ignición que detonó la explosión.

El estallido provocó daños parciales en el interior del automóvil, afectando especialmente el asiento del conductor y quemando varios objetos dentro del habitáculo.