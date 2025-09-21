"No va a joder más": el tremendo video que una estación de servicio subió como chiste y terminó en escándalo

Una estación de servicio de la ciudad entrerriana de Crespo generó una fuerte controversia al difundir un video considerado violento y de mal gusto, en el que se simula el secuestro de una mujer. En la grabación, dos empleados meten a una joven en una bolsa de consorcio y la arrojan a una combi, bajo un supuesto tono humorístico. El contenido fue publicado en Instagram, donde el establecimiento suele compartir clips con tono descontracturado. Sin embargo, esta filmación desató una ola de indignación en redes sociales.

La grabación muestra a dos trabajadores hablando despectivamente de una chica que llega a la estación. Luego de quejarse de su presencia, se ponen de acuerdo con un transportista y simulan raptarla. La escena incluye la imagen explícita de los empleados metiéndola en una bolsa negra y cargándola en una camioneta, para luego celebrar que “no va a joder más”. Las imágenes fueron rápidamente repudiadas y posteriormente eliminadas del perfil de la cuenta.

El colectivo Periodistas Feministas de Entre Ríos emitió un comunicado de repudio, acusando a la empresa de hacer apología del delito y reforzar mensajes de violencia de género. “Lamentamos profundamente que una empresa utilice como recurso la violencia simbólica hacia las mujeres”, expresaron, y remarcaron que se trata de un mensaje inaceptable en un país donde hay un femicidio cada 27 horas. También exigieron el retiro inmediato del video.

En las plataformas, la reacción fue contundente. Usuarios de X señalaron la gravedad del contenido y cuestionaron a la compañía por banalizar la violencia. Comentarios como “Después dicen que nos pasamos dos pueblos las feministas” fueron tendencia, reflejando el malestar social. La senadora provincial electa Malena Galmarini también se sumó a las críticas, pidiendo que este tipo de contenidos sean considerados apología del delito y destacando la necesidad de formación en comunicación con perspectiva de género.

Tras el revuelo, la estación de servicio eliminó el clip y otros contenidos similares de su perfil, aunque hasta el momento no hubo un comunicado oficial por parte de la firma a nivel nacional. El episodio volvió a abrir el debate sobre los límites del humor en redes sociales, especialmente cuando se tocan temas sensibles como la violencia de género.