Video: con excavadoras y un gran operativo, desmantelaron una estación de servicio abandonada
Tras una serie de denuncias por parte de vecinos y comerciantes, el Municipio retiró desechos y restos de poda del lugar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un importante operativo se desplegó en la esquina de Juan B. Justo y Talcahuano para desmantelar y limpiar el predio de una estación de servicio cerrada hace más de un año.
El trabajo, en el que participó personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos, Defensa Civil y Patrulla Municipal, se llevó a cabo tras una serie de denuncias de los vecinos por la presencia de personas en situación de calle que se resguardaban tras la cartelería que tapiaba el lugar.
Además, había una importante acumulación de desechos en la zona que generaba mal olor y fomentaba la propagación de plagas como roedores.
Desde las primeras horas, los agentes pusieron en marcha maquinarias pesadas para retirar ramas y residuos de gran tamaño, como chapas, maderas, restos de mampostería y vidrios.
Por el operativo se implementó un corte parcial del tránsito en uno de los carriles de la avenida Juan B. Justo, con el objetivo de facilitar la circulación de camiones y equipos afectados a las tareas.
Los comerciantes de la zona habían manifestado su preocupación por la cantidad de robos y episodios de violencia que vinculaban a las personas que rondaban por la esquina de la estación de servicio.
Los dueños de un kiosco que fue víctima de robo comentó en diálogo con 0223: "Hasta los policías dicen que son los que están parando en la estación abandonada. Ahí venden droga y se llenó de ´malandras´. A la veterinaria de enfrente le entraron seis veces y el mismo día que a nosotros; hace un mes robaron en el gimnasio de la avenida".
Una situación similar ocurrió a pocos metros en un Bodegón ubicado en Talcahuano y Solís donde las cámaras de seguridad registraron a un delincuente que levantó la persiana y se robó $100 mil de la caja registradora.
La intervención evidenció el abandono de ciertos espacios y la falta de controles sostenidos que vienen generando un escenario propicio para la inseguridad. Mientras tanto, vecinos y comerciantes insisten en la necesidad de medidas de fondo que se mantengan en el tiempo y eviten que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.
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