Video: con excavadoras y un gran operativo, desmantelaron una estación de servicio abandonada

Un importante operativo se desplegó en la esquina de Juan B. Justo y Talcahuano para desmantelar y limpiar el predio de una estación de servicio cerrada hace más de un año.

El trabajo, en el que participó personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos, Defensa Civil y Patrulla Municipal, se llevó a cabo tras una serie de denuncias de los vecinos por la presencia de personas en situación de calle que se resguardaban tras la cartelería que tapiaba el lugar.

El operativo incluyó el retiro de chapas, maderas, restos de mampostería y vidrios que se habían acumulado durante más de un año. Foto: 0223.

Además, había una importante acumulación de desechos en la zona que generaba mal olor y fomentaba la propagación de plagas como roedores.

Desde las primeras horas, los agentes pusieron en marcha maquinarias pesadas para retirar ramas y residuos de gran tamaño, como chapas, maderas, restos de mampostería y vidrios.

Maquinaria pesada trabajó durante horas para retirar los residuos acumulados en el predio. Foto: 0223.

Por el operativo se implementó un corte parcial del tránsito en uno de los carriles de la avenida Juan B. Justo, con el objetivo de facilitar la circulación de camiones y equipos afectados a las tareas.

Los comerciantes de la zona habían manifestado su preocupación por la cantidad de robos y episodios de violencia que vinculaban a las personas que rondaban por la esquina de la estación de servicio.

Los dueños de un kiosco que fue víctima de robo comentó en diálogo con 0223: "Hasta los policías dicen que son los que están parando en la estación abandonada. Ahí venden droga y se llenó de ´malandras´. A la veterinaria de enfrente le entraron seis veces y el mismo día que a nosotros; hace un mes robaron en el gimnasio de la avenida".

Una situación similar ocurrió a pocos metros en un Bodegón ubicado en Talcahuano y Solís donde las cámaras de seguridad registraron a un delincuente que levantó la persiana y se robó $100 mil de la caja registradora.

Personal del EMSU y Defensa Civil iniciaron las tareas de limpieza en la estación de servicio abandonada de Juan B. Justo y Talcahuano. Foto: 0223.

La intervención evidenció el abandono de ciertos espacios y la falta de controles sostenidos que vienen generando un escenario propicio para la inseguridad. Mientras tanto, vecinos y comerciantes insisten en la necesidad de medidas de fondo que se mantengan en el tiempo y eviten que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

Más imágenes del operativo

La intervención se realizó tras reiteradas denuncias de vecinos y comerciantes que señalaban el lugar como foco de inseguridad. Foto: 0223.

Agentes de la Patrulla Municipal participaron del desmantelamiento del predio que había sido usurpado. Foto: 0223.

La acumulación de desechos generaba mal olor y favorecía la propagación de roedores en la zona. Foto: 0223.

El predio quedó libre de residuos tras el operativo, aunque vecinos piden controles sostenidos en el tiempo. Foto: 0223.

Comerciantes de la zona habían denunciado una ola de robos que vinculaban a las personas que rondaban por la estación abandonada. Foto: 0223.

Un corte parcial del tránsito en Juan B. Justo facilitó la circulación de los camiones afectados a las tareas. Foto: 0223.