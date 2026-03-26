Visita inesperada: caballos sueltos coparon un barrio de Mar del Plata

En la tarde de este jueves escaparon y pasearon por el barrio Los Tilos, en el noroeste de Mar del Plata.

Un grupo de cuatro caballos se escapó en la tarde de este jueves y fue visto alimentándose en patios delanteros de viviendas del noroeste marplatense, en cercanías del cruce de las avenidas Constitución y Monseñor Zabala.

La sorpresiva secuencia fue advertida por vecinos del barrio Los Tilos, en la calle Juan Néstor Guerra al 1000, que es la continuación de Florisbelo Acosta luego de la ruta 2.

Según se observa en las imágenes a las que accedió 0223, los equinos coparon la zona y se tomaron un momento para cortar el pasto de un propiedad situada en mitad de cuadra.

Más allá de la bonita visita, los animales sueltos encendieron las alarmas de los vecinos y automovilistas, quienes debieron conducir con cautela para no impactarlos mientras deambulaban por el barrio.

Los animales estiraron las piernas en un domicilio ubicado en Juan Néstor Guerra al 1000.

Este episodio se encuadra en una denuncia reciente visibilizada por este medio, en la que el casero del club Libertad también advirtió por presencia de caballos que ingresan al predio y cruzan constantemente la transitada autovía 2.