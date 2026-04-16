Mardel-campo: el video de los cinco caballos corriendo a la par de los autos en la avenida Champagnat

Una secuencia tan pintoresca como peligrosa se dio en plena avenida Champagnat de Mar del Plata, el trayecto en el cual confluyen las rutas de ingreso a la ciudad, y en hora pico: sucedió cerca del mediodía de este jueves.

En el video que enviaron los lectores a la redacción de 0223 se ve a cinco caballos sueltos, corriendo por el cantero que divide a los dos carriles de la avenida, muy cerca de los autos y a punto de cruzar. Como si fuese una película, el monumento al gaucho parece "guiarlos" con la estatua de otro animal de las mismas características.

La bandera argentina, el monumento y los caballos.

"¡Qué peligro! ¿Cómo puede ser?", comenta sorprendida la acompañante de un vehículo que circulaba por Champagnat. Las imágenes muestran el tránsito en la avenida y a los caballos corriendo, cada vez a más velocidad.

Animales sueltos en Mar del Plata

En marzo, este medio publicó la presencia de caballos en el noroeste de la ciudad, precisamente en el barrio residencial Los Tilos. Paseaban, se metían en las casas y comían el pasto de esos patios. Lo cierto es que no es el único episodio, sino que los vecinos lo denuncian casi a diario.

Por las rutas 11, 88 y 2 (todos accesos a Mar del Plata) también se reportó la presencia de caballos sueltos. Los conductores debieron circular con precaución, como en el caso de esta mañana en Champagnat y su intersección con la avenida Juan B. Justo.

La Municipalidad de General Pueyrredon tiene abierta la línea al teléfono 147 -Atención al vecino- para denunciar estos casos y el WhatsApp 2233126928 para advertir sobre el encuentro de equinos en la vía pública.