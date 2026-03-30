Atención: caballos sueltos sorprendieron a automovilistas en la avenida Juan B. Justo

Ocurrió este lunes a la tarde en la avenida Juan B. Justo y Finochietto.

Se registró un nuevo episodio de caballos sueltos en Mar del Plata. En esta ocasión, un desfile de equinos sorprendió a los automovilistas que en la tarde de este lunes transitaban por la avenida Juan B. Justo, a la altura del barrio Regional.

Los animales fueron vistos alrededor de las 17:30 en la intersección con Finochietto, enfrente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), y generaron preocupación en los conductores de la zona que debieron detener su marcha.

Según indicaron testigos a 0223, un total de cinco caballos que se escaparon deambularon por diferentes sectores de la ciudad, y continuaron su recorrido por Canesa en sentido a 12 de Octubre.

"Vienen caminando desde Juan B. Justo y Champagnat, por lo que hace un largo tiempo que están sueltos", indicaron.

Más caballos sueltos

Un caso similar ocurrió hace apenas cuatro días en el extremo noroeste, en cercanías del cruce de las avenidas Constitución y Monseñor Zabala.

Los animales visitaron una propiedad en Guerra al 1000.

Esa situación fue advertida por vecinos del barrio Los Tilos, en la calle Juan Néstor Guerra al 1000, que es la continuación de Florisbelo Acosta luego de la ruta 2.

De acuerdo a las imágenes, los equinos coparon la zona y se tomaron un momento para cortar el pasto de un propiedad situada en mitad de cuadra.

Más allá de la bonita visita, los animales sueltos encendieron las alarmas de los vecinos y automovilistas, quienes debieron manejar con cautela para no impactarlos mientras deambulaban por el barrio.