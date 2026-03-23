Entró por la ventana y “vació” una casa: cayó un año y medio después
Tiene 37 años. Registraba un pedido de captura activo y lo encontraron en la calle. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Uno de los autores del robo a una vivienda en el barrio Parque Luro en octubre de 2024 y que registraba un pedido de captura activa, fue detenido en las últimas horas por personal de la DDI y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Fue personal del Gabinete de Robos a viviendas de la DDI que realizaba un operativo de control de rutina el que identificó al sujeto de 37 años en inmediaciones de las calles Nápoles y Mateotti: al comprobar la vigencia del pedido fue trasladado a la dependencia para hacer las tareas de rigor.
Según la investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano, el sujeto es uno de los autores del robo registrado el 18 de octubre de 2024 en una vivienda ubicada en la zona de Mármol y Falkner cuando ingresaron por una ventana del fondo y sustrajeron tres computadoras, un reloj valuado en mil dólares, tres discos rígidos y una mochila.
La participación del sujeto, identificado como Jonathan Moisas, por lo que allí se solicitó la detención que recién pudo efectivizarse en las últimas horas. Durante la detención secuestraron un celular que será peritado en las próximas horas.
Temas
Lo más
leído