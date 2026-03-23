Entró por la ventana y “vació” una casa: cayó un año y medio después

Detuvieron al sujeto de 37 años en inmediaciones de las calles Nápoles y Mateotti

Uno de los autores del robo a una vivienda en el barrio Parque Luro en octubre de 2024 y que registraba un pedido de captura activa, fue detenido en las últimas horas por personal de la DDI y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Gabinete de Robos a viviendas de la DDI

al sujeto de 37

Nápoles y Mateotti

Fue personal delque realizaba un operativo de control de rutina el que identificóaños en inmediaciones de las calles: al comprobar la vigencia del pedido fue trasladado a la dependencia para hacer las tareas de rigor.

Según la investigación a cargo del fiscal Mariano Moyano, el sujeto es uno de los autores del robo registrado el 18 de octubre de 2024 en una vivienda ubicada en la zona de Mármol y Falkner cuando ingresaron por una ventana del fondo y sustrajeron tres computadoras, un reloj valuado en mil dólares, tres discos rígidos y una mochila.

La participación del sujeto, identificado como Jonathan Moisas, por lo que allí se solicitó la detención que recién pudo efectivizarse en las últimas horas. Durante la detención secuestraron un celular que será peritado en las próximas horas.

