Detuvieron al acusado de matar a puñaladas al marinero Eber Puliti en el barrio Juramento

El avance de la investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas por el asesinato de un marinero a puñaladas en el barrio Juramento permitió detener este lunes a un hombre de 47 años acusado de participar del hecho. El sujeto quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Eber Puliti fue asesinado a puñaladas la madrugada del 23 de abril pasado en Diagonal Gascón entre Sicilia y Génova. A partir de la tarea del Gabinete de Homicidios de la DDI, el 29 de abril pasado se detuvo a un hombre de 27 años tras la realización de dos allanamientos en los que secuestraron tres celulares y tres cuchillos, además de una balanza de precisión: un día después, con nuevas pruebas, quedó en libertad.

Tras un exhaustivo análisis de filmaciones de cámaras seguridad se observó que tras el atauqe a Puliti, una camioneta Ford Ranger blanca doble cabina dominio GME 156 y conducida por Cristian Diego Battiato escapó del lugar, por lo se comenzó su búsqueda.

Luego de diferentes averiguaciones, personal de la DDI interceptó el rodado en Tres Arroyos al 400 y detuvo al imputado de 47 años. En el rodado secuestraron una navaja y el celular que será peritado.

El acusado de matar a Puliti tiene 47 años.

Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, Battiato quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.