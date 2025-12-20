Fuerte conflicto en Villa Gesell: guardavidas acusan al municipio de desidia y abandono en plena temporada

La policía dispuesta en el ingreso a la municipalidad de Villa Gesell para frenar a los guardavidas.

Al conflicto que protagonizan los guardavidas en Mar del Plata y al que viven también sus pares de Pinamar (con fallos judiciales incluidos), se suman los reclamos de sus compañeros del partido de Villa Gesell. En ese distrito, el conflicto escaló en las últimos días, con duras denuncias del gremio por recortes en seguridad, reducción de salarios y una política que —advirtieron— pone en riesgo la vida de trabajadores y turistas en plena temporada.

Desde la Unión de Guardavidas de Villa Gesell señalaron que el municipio que conduce el intendente Barrera mantiene un déficit crítico de personal, sin reemplazar jubilaciones, fallecimientos ni licencias, y exigieron incorporaciones inmediatas para cubrir el frente costero. A esta situación se suma que, desde noviembre de 2024, el distrito tiene desaprobado el Programa de Gestión Integral de Seguridad Acuática (PGISA), lo que implica playas sin las condiciones mínimas exigidas por la normativa provincial.

El gremio también denunció que el Ejecutivo local desconoce fallos judiciales vigentes, al sostener un esquema de horario cortado que obliga a los guardavidas a cubrir distintos puestos con interrupciones y traslados extensos, afectando la eficacia del servicio. Además, cuestionaron la reducción del horario de cobertura en playa, que pasó de las 12 horas establecidas por ley a una franja más acotada, dejando sectores sin protección.

En el plano salarial, los trabajadores advirtieron por un recorte del 40% de los ingresos, tras la decisión unilateral del Municipio de eliminar horas extras que habían sido incorporadas al salario en paritarias. A esto se suma la falta de controles sobre las Unidades Fiscales Turísticas, lo que —según indicaron— expone a trabajadores del ámbito privado a asumir tareas de seguridad pública sin fiscalización.

Desde el sindicato afirmaron que los reclamos vienen siendo sistemáticamente ignorados y denunciaron que, al intentar presentar un expediente administrativo para ser escuchados, fueron recibidos con un operativo policial en la puerta del palacio municipal. Para los guardavidas, esta respuesta refleja “una gestión que prioriza el control y la represión por sobre el diálogo y la seguridad”.

Ante este escenario, los trabajadores convocaron a una asamblea abierta para continuar definiendo medidas y remarcaron que el conflicto trasciende lo laboral: “la falta de decisión política del gobierno municipal impacta directamente en la seguridad de quienes eligen Villa Gesell como destino turístico”.