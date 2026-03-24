Inesperado refuerzo: pasó por PSG, jugó en la Selección y llega a Estudiantes de Río Cuarto

El jugador llega tras su salida de Rosario Central y buscará ser clave en la pelea por la permanencia.

Tras la dura caída frente a River Plate, Estudiantes de Río Cuarto no perdió tiempo y sacudió el mercado con una incorporación inesperada. El conjunto cordobés oficializó la llegada de Francesco Lo Celso, un nombre con recorrido internacional que intentará aportar jerarquía en un momento crítico del equipo.

El presente del León es delicado. Luego del traspié por 2-0 ante el Millonario, el equipo se mantiene en el fondo de la Zona B con apenas cuatro puntos en once fechas. Además, también ocupa las últimas posiciones en la tabla anual y en la de promedios, un combo que enciende todas las alarmas de cara a la permanencia.

En ese contexto, la dirigencia decidió apostar por experiencia y talento ofensivo. Francesco, hermano de Giovani Lo Celso, llega con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Rosario Central. Su arribo representa una carta fuerte para intentar cambiar la cara de un equipo que necesita reaccionar de inmediato.

A sus 26 años, el mediocampista cuenta con un recorrido interesante: tuvo pasos por las juveniles del Paris Saint-Germain y también formó parte de seleccionados juveniles de Argentina. En el ámbito local, además de su paso por el Canalla, vistió la camiseta de Instituto de Córdoba durante 2024.

Este fichaje marcará su segundo ciclo en el fútbol cordobés, una plaza que conoce bien y donde buscará relanzar su carrera. Desde el club lo presentaron en redes sociales, destacando su calidad técnica y visión de juego, dos atributos que podrían resultar determinantes en la lucha por la permanencia.

Con el parate por la Fecha FIFA en el horizonte, Lo Celso tendrá algunos días para ponerse a punto y conocer a sus nuevos compañeros. En un contexto adverso, su llegada aparece como una bocanada de aire fresco para un Estudiantes de Río Cuarto que necesita respuestas urgentes dentro de la cancha.