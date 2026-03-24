Inestabilidad climática, presencia militar y baja de tránsito: cómo se vivió en Mar del Plata la semana en la que los militares tomaron el poder por última vez e la historia

La semana en la que el gobierno de Isabel Perón fue derrocado dando paso a la dictadura militar más sangrienta de la historia reciente argentina, en Mar del Plata se vivió de una manera particular.

La semana comenzó marcada por la inestabilidad y las dudas sobre la continuidad democrática. en su tapa del lunes 22 de marzo, el diario La Capital desmentía las versiones de intervención y remarcaba que en el país "continúa la ola de sangre y terror: ayer fueron cometidos 14 asesinatos". Además destacaba la participación del futbolista marplatense Jorge Mario Olguin en un torneo en la Unión Soviética.

Para el martes, la desmentida del día anterior había quedado en el olvido: "Anoche parecía inminente la caída del gobierno de Isabel Versiones y desplazamiento de unidades del ejército crearon un clima de alta tensión", titulaba y en un recuadro daba cuenta de una serie de actividades en el Colegio Don Bosco.

Para la mañana del miércoles 24 de marzo ya no quedaban dudas. El gobierno de María Estela Martínez de Perón había sido derrocado y se esperaba que la ahora exjefa de Estado sea detenida. “Cayó el gobierno de Isabel Perón”, titulaba el matutino local

“El estallido de un movimiento castrense destinado a quebrar el controvertido proceso institucional mediante el derrocamiento del gobierno parecía anoche inevitable.,,,, En efecto, a despecho de la incredulidad manifestada en los más altos niveles oficiales, y de las febriles gestiones de políticos oficialistas y opositores por arribar a una concertación capaz de iluminar con un rayo de esperanza el deteriorado panorama, numerosos indicios se unieron para confirmar la proximidad del golpe militar”, detallaba.

La tapa del día también daba cuenta de la autorización “ad referendum” al HCD para un incremento en el boleto de colectivos que pasaba a costar de 1000 a 1500 pesos y un recuadro especial tenía la trágica muerte de un hombre de 46 años aplastado por la rueda de una pala mecánica mientras participaba de la excavación de un pozo de ocho metros de profundidad en la esquina de Mitre y Rivadavia,

A lo largo de la convulsionada tercer semana de marzo, los medios locales coincidían en informar que se había reducido el movimiento en las calles de Mar del Plata al igual que la actividad municipal de forma proporcional al incremento de la presencia militar en la vía pública. Algo que en la época, no llamaba la atención de los marplatenses.

De acuerdo a la información de los medios, el 24 de marzo, los ex intendentes Teodoro Bronzini y Jorge Lombardo se reunieron con el todavía jefe comunal, Luis N. Fabrizio y que el 26 comunicó su renuncia con un telegrama que fue publicado en los medios gráficos: “ Comunícole mi renuncia a mi cargo de intendente del Partido de General Pueyrredon. Permanezco en funciones, mantenimiento custodia y conservación de la documentación de los organismos dependientes de esta municipalidad".

Estado de sitio, suspensión de actividades gremiales, pena de muerte, nuevas disposiciones, “paz nacional” y “total tranquilidad” eran frases repetidas en el Diario La Capital de esa semana en la que además, se informó la aparición del cuerpo sin vida de la decana María del Carmen Maggi