“Lo dejaron morir en la calle”: dolor de la familia del marplatense asesinado a la salida del boliche

El sábado por la madrugada, Alexis Oscar Rogers, de 51 años, se dirigía al boliche Sutton de la ciudad de San Miguel junto con su hijo de 23 años y un amigo para celebrar el nacimiento de su tercera nieta, hija de su hija. Pero el festejo terminó pronto, cuando fue agredido por patovicas del boliche al no dejarlo entrar, lo que derivó en su muerte. Hoy su familia pide justicia.

Su familia es de Mar del Plata y viajaron para su velorio. Buscan justicia.

En diálogo con 0223, Angie Ayala, hermana de “Pipa” (como lo llamaban) relató la situación que están viviendo con su familia en estos días y cómo fueron los hechos. “Nosotros viajamos el sábado a la tarde, salimos de urgencia de Mar del Plata hacia Buenos Aires y cuando llegamos no solamente vimos a mi hermano muerto en un cajón, sino que estaba desfigurado a piñas: la cabeza con chichones, los ojos hinchados de tantos golpes, la nariz inflamada de las piñas que le habían dado. Mi hermano no murió, a mi hermano lo mataron, que es distinto”. Angie y parte de su familia siguen viviendo en Mar del Plata; Rogers también era marplatense, pero hacía 20 años se había mudado por trabajo.

Había terminado hace poco el secundario y trabajaba en Tecnópolis

Estaba casado con Verónica y tenía tres hijos: Naiara, de 27 años; Ezequiel, de 23; y el más chico, Ian, de 10. Además, tenía tres nietas: una que nubnca conocerá, porque acababa de nacer ese mismo día y otras dos de 9 y 2 años. “Mi hermano era papá de tres hijos, era un hombre laburador, había terminado hace poco el secundario, estaba feliz con su vida, salió a festejar la llegada de su tercera nieta”, comentó Angie con un tono angustiado en la voz.

Su familia pide justicia y que encierren a todos los responsables.

Según los hechos que pudieron reconstruir a partir de las cámaras de seguridad y de lo que recuerdan los dos acompañantes que iban con Alexis, llegaron cerca de la hora de cierre del lugar, alrededor de las 3:50 de la mañana. Al no dejarlos pasar, empezaron a insistir y, en algún momento de ese intercambio, Rogers se acercó a uno de los patovicas para decirle algo, lo que hizo que este reaccionara y desatara una pelea. “Cuando éste reacciona dándole un cachetazo, mi hermano se defiende, empiezan a pelearse; automáticamente otro viene, lo reduce, le hace la famosa llave de la que están hablando todos y lo lleva hacia un costado”, declaró su hermana.

La autopsia ratificó los hechos y estableció que la causa de muerte fue por asfixia mecánica. “La policía llegó al lugar, lo esposaron a mi sobrino y también le pegaron”, agregó la mujer.

Actualmente hay cuatro patovicas detenidos mientras avanza la investigación, que continuará en Fiscalía el miércoles, después del fin de semana largo. Pese a eso, el hijo de 23 años que acompañaba a Rogers comentó que eran siete los patovicas involucrados.

El lugar permanece bajo cierre preventivo y con 4 patovicas imputados.

“Queremos que todos paguen, que vaya preso hasta el dueño del lugar, porque él estaba en la puerta viendo cómo todo esto sucedía y no fue capaz de frenarlos. Nadie hizo nada. Lo dejaron tirado como un perro en la calle, desangrándose, porque hay manchas de sangre en las veredas del boliche”, comentó con angustia Angie.

No es la primera vez que ocurre un hecho así en un lugar vinculado a la misma firma. En 2019, un joven de 22 años fue gravemente herido por patovicas de un boliche bajo el mismo nombre pero en Malvinas Argentinas, a unos 3 km de San Miguel. En ese episodio también sufrió asfixia y golpes, quedó inconsciente en el piso, pero logró sobrevivir. El boliche sigue abierto.

El era marplatense y se fue a vivir hace 20 años a San Miguel por trabajo.

La familia pide justicia y recurre a la solidaridad de quienes hayan estado presentes en el hecho, para que puedan declarar como testigos o compartir algún video. Si desean hacerlo de forma anónima, pueden comunicarse al celular de Ángeles, la hermana de Alexis, al 2233 41-6717. “Que se haga justicia por mi hermano, porque no merecía morir de esta manera. Dejaron a una familia entera destrozada y queremos justicia”, concluyó entre lágrimas.