"Un detalle los delató": quisieron estafarla por WhatsApp con una empresa falsa y el error se volvió viral

Una joven compartió en sus redes sociales una situación que comenzó como un trámite habitual pero terminó en un burdo intento de estafa. Los delincuentes se contactaron por WhatsApp simulando ser representantes de la tarjeta Naranja X para gestionar un supuesto cambio de plástico. La víctima decidió seguir la conversación para entender la maniobra, mientras los atacantes le solicitaban códigos de verificación de seis dígitos. Esta modalidad de engaño busca tomar el control de cuentas personales mediante la urgencia y la confusión de los usuarios.

El error que dejó al descubierto la trampa no fue tecnológico, sino una serie de fallas gramaticales imposibles de ignorar. Frases como "le va yegar", "asi le yega l tarjeta" y "para darke la vaja" confirmaron que no se trataba de una comunicación oficial. Los estafadores descuidaron la redacción profesional, lo que permitió que la mujer detectara el fraude antes de entregar cualquier dato sensible. La captura de pantalla de la charla se viralizó rápidamente, despertando una ola de comentarios sobre la falta de sofisticación del ataque.

El posteo de X se viralizó a las pocas horas.

El pedido de códigos por mensaje, la señal de alerta

Especialistas en ciberseguridad advierten que el pedido de códigos por mensajería es la señal de alerta roja definitiva para cualquier cliente bancario. Ninguna entidad financiera solicita claves temporales ni accesos privados a través de chats informales con números desconocidos. El uso de logotipos y fotos de perfil robadas es una táctica común para generar confianza, pero la ortografía suele ser el punto débil: reportar y bloquear estos contactos de inmediato es la recomendación principal para evitar que la estafa se propague a otros. "Un detalle los delató", aclararon los expertos.

Revisar siempre los canales oficiales y desconfiar de mensajes con errores de redacción puede salvar tus ahorros en un segundo de distracción. La joven decidió cortar el intercambio y alertar a la comunidad para que nadie más caiga en este tipo de trampas virtuales: mantener activada la verificación en dos pasos en todas las aplicaciones es la barrera de protección más efectiva contra estos ladrones informáticos