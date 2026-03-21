Día de la Memoria: qué actividades se desarrollarán por el 24 de marzo en Mar del Plata

En el marco de un nuevo 24 de marzo, este año atravesado por los 50 años del último golpe de Estado en Argentina, la ciudad de Mar del Plata será escenario de una seguidilla de propuestas, actividades y espectáculos abiertos a la comunidad.

El domingo 22 a las 17 horas en la plaza Centro Comercial Estafeta se invita a la pintada colectiva de una bandera, con talleres abiertos para la realización de pañuelos y serigrafía. Además se dispondrá una feria de artesanos y productores de chapa.

El lunes 23 en la sociedad de fomento Playa Lobos se ofrecerá un festival por la memoria, que a las 17 horas comenzará con un espectáculo de circo, música en vivo y un acto de conmemoración.

El martes 24, bajo la consigna “Rebeldía y coraje: la única lucha que se pierde es la que se abandona”, la Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca a una jornada de memoria que tiene el objetivo de sostener las banderas de la lucha de los 30.000 detenidos desaparecidos.

La actividad principal se desarrollará en la intersección de San Martín y Mitre, en el espacio habitual de las rondas semanales de Madres. Desde las 10 de la mañana, habrá una radio abierta con entrevistas a trabajadoras de la economía popular, militantes territoriales, referentes sindicales y jubilados, relatos históricos y la participación de artistas locales.

El encuentro funcionará como un espacio de reflexión colectiva y de expresión cultural, en el que también se buscará interpelar a las nuevas generaciones.

La jornada tendrá su cierre a las 15, con la palabra de la Madre de Plaza de Mayo Irene Molinari, antes de que las columnas se integren a la marcha convocada para las 16. Como cada año, se espera una amplia convocatoria en las calles.