Movilización por el Día de la Memoria: cómo será el recorrido en Mar del Plata
Tras la marcha se llevará a cabo un festival con colectivos artísticos, bandas y murgas. Asimismo, funcionará una radio abierta durante toda la jornada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Organizaciones de Derechos Humanos movilizarán este 24 de Marzo en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 50 años del golpe militar que marcó la historia de Argentina.
Bajo la consigna "Los 50 no son cuento", la marcha estará encabezada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El encuentro concluirá con un festival en el que participarán bandas, murgas y colectivos artísticos.
La convocatoria será a las 14.30 en el Monumento San Martín y a las 16 comenzará la marcha que avanzará por la avenida Luro hasta la costa, tomará Buenos Aires hacia Colón, seguirá hasta Independencia y continuará por Luro para volver al Monumento.
Además, en la intersección de San Martín y Mitre, espacio habitual de las rondas semanales de Madres, se hará una radio abierta con entrevistas a trabajadoras de la economía popular, militantes territoriales, referentes sindicales y jubilados, relatos históricos y la participación de artistas locales.
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