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24 de marzo

Movilización por el Día de la Memoria: cómo será el recorrido en Mar del Plata

Tras la marcha se llevará a cabo un festival con colectivos artísticos, bandas y murgas. Asimismo, funcionará una radio abierta durante toda la jornada. 

Organizaciones marcharán bajo la consigna "Los 50 no son cuento".

22 de Marzo de 2026 12:25

Por Redacción 0223

PARA 0223

Organizaciones de Derechos Humanos movilizarán este 24 de Marzo en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 50 años del golpe militar que marcó la historia de Argentina. 

Bajo la consigna "Los 50 no son cuento", la marcha estará encabezada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El encuentro concluirá con un festival en el que participarán bandas, murgas y colectivos artísticos. 

La convocatoria será a las 14.30 en el Monumento San Martín y a las 16 comenzará la marcha que avanzará por la avenida Luro hasta la costa, tomará Buenos Aires hacia Colón, seguirá hasta Independencia y continuará por Luro para volver al Monumento. 

Además, en la intersección de San Martín y Mitre, espacio habitual de las rondas semanales de Madres, se hará una radio abierta con entrevistas a trabajadoras de la economía popular, militantes territoriales, referentes sindicales y jubilados, relatos históricos y la participación de artistas locales.

 

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