Movilización por el Día de la Memoria: cómo será el recorrido en Mar del Plata

Organizaciones de Derechos Humanos movilizarán este 24 de Marzo en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 50 años del golpe militar que marcó la historia de Argentina.

Bajo la consigna "Los 50 no son cuento", la marcha estará encabezada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El encuentro concluirá con un festival en el que participarán bandas, murgas y colectivos artísticos.

La convocatoria será a las 14.30 en el Monumento San Martín y a las 16 comenzará la marcha que avanzará por la avenida Luro hasta la costa, tomará Buenos Aires hacia Colón, seguirá hasta Independencia y continuará por Luro para volver al Monumento.

Además, en la intersección de San Martín y Mitre, espacio habitual de las rondas semanales de Madres, se hará una radio abierta con entrevistas a trabajadoras de la economía popular, militantes territoriales, referentes sindicales y jubilados, relatos históricos y la participación de artistas locales.